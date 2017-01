Saturn – 3 Games für 55 Euro

Saturn feiert sich selbst und seinen 55. Geburtstag. Da dürfen auch Videospiele-Fans nicht zu kurz kommen. In der Zeit vom 10. bis zum 16. Januar gibt es nun eine 3 für 55 € Aktion. Dabei wählt ihr aus der Aktion drei Titel aus und bekommt diese für 55 €. Der Rabatt wird an der Kasse automatisch abgezogen. Die Auswahl ist aber eher so lala…aber vielleicht ist für den ein oder anderen doch was dabei. Ihr könnt zwischen PS4, Xbox One und PC Games wählen. Das funktioniert entweder online oder auch im Laden. Vor Ort müsst ihr natürlich keine 4,99 € Versandkosten bezahlen.

Hier geht´s direkt zur 3 für 55 € Aktion