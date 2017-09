Samurai Riot – Story-Trailer veröffentlicht

Der Entwickler Wako Factory wird Samurai Riot am 13. September veröffentlichen. Was läge da näher als einen Story-Trailer zu veröffentlichen?

Das Spiel ist ein actionorientierter 2D-Sidescroller welcher sich an den klassischen Genretiteln aus den 90igern orientiert. Vor einem Bildschirm kann Samruai Riot auch im Koop-Modus gezockt werden. Einer verkörptert dann den Haupthelden Sukane und der zweiter Spieler steuert „Azu, the fox“.

“Samurai Riot is a game that can judge the quality of your cooperation. For example, if you protect your partner’s back or hit together the same enemy, you’ll be rewarded and unlock a deadly cooperative attack! Even the story involves both players equally, you’ll have to make team-based choices, or enter a PVP fight against your partner to win the lead!”