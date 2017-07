Saison 11 von Diablo III hat begonnen

Diablo III: Saison 11 hat begonnen, und in dieser zweiten Saison für Konsolen gibt es einen neuen Herausforderer. Die Priester von Rathma sind in Sanktuario unterwegs, also können Spieler jetzt die Saisonreise als Totenbeschwörer antreten und das kostenlose Klassenset Rathmas Knochen komplettieren.

Natürlich gibt es die Belohnung nicht nur für Totenbeschwörer. Jede Klasse erhält Haedrigs Geschenk – ein kostenloses Klassenset – für den Abschluss der Kapitel 2, 3 und 4 der Saisonreise. Barbaren können das Set Zorn der Ödlande verdienen, Kreuzritter Rolands Vermächtnis, Dämonenjäger das Set Unheilige Essenz, Mönche die Gewandung der tausend Stürme, Hexendoktoren das Set Höllzahnharnisch und Zauberer Tal Rashas Elemente.

Spieler werden außerdem einige kosmetische Belohnungen exklusiv für die Saison finden.

Die neue Totenbeschwörer-Heldenklasse lässt sich jetzt mit dem Paket Diablo III: Rückkehr des Totenbeschwörers spielen, das jetzt für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. Zum Spielen wird Diablo III: Reaper of Souls benötigt.