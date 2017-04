Sailaway sticht in den Early-Access-See

Die Segelsimulation Sailaway startet in den Early Access auf dem PC via Steam. Was kann man während dieser Entwicklungsphase erwarten? Also, lasst uns eintauchen – wir beginnen mit den Booten. Early Access umfasst drei einzigartige Boote, den 38 ‚Cruiser, die Mini Transat und die 52‘ klassische Yacht.

Die Segel und das Steuer wurden für jedes Boot individuell modelliert ebenfalls wie der unvorhersehbare und wilde Ozean. Die Ozeane basieren auf lebensechten Wetterbedingungen, Strömungen, Wellen und Wasser (alle basierend auf realen Daten). Wer auf seiner Reise in den Himmel schaut, entdeckt eine Fülle von Details und einen wunderschön gerenderten Tag- und Nacht-Zyklus.

Teaser:

Für das Gameplay sind lokale, Gruppen- und globale Chats integriert (alles in Echtzeit), zusammen mit der Fähigkeit, mit seinen Freunden entweder auf demselben Boot oder nebeneinander zu segeln. Dazu gibt es eine interaktive Weltkarte, so dass Segler genau planen können wohin die Reise gehen soll. Eine Auswahl an Tutorials und Herausforderungen motiviert auch langfristig.

Das Spiel ist derzeit in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Niederländisch lokalisiert, weitere Sprachen befinden sich in Arbeit. Noch ist nicht alles zu 100% integriert und umgesetzt – in den nächsten Wochen bekommen Spieler aber mehr Inhalte.

Was ist für die Early Access-Phase also noch geplant? Die Zusammenfassung der noch zu erwartenden Features gibt es jetzt: