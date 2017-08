Ruiner – Cyberpunk-Shooter erscheint am 26. September

Entwickler Reikon Games und die Straßenbande von Devolver Digital veröffentlichen den heftigen Cyberpunk-Actionshooter Ruiner am 26. September auf Xbox One, PlayStation 4 und PC. Der neue „Ugly Heart“-Trailer verrät aber nicht nur das Release-Datum, sondern rückt die extravagante Waffen von Ruiner ins rechte Licht.

Ruiner ist ein brutaler Actionshooter, angesiedelt im Jahr 2091 in der Cybermetropole Rengkok. Ein Psychopath kämpft darin gegen ein korruptes System, um seinen entführten Bruder mit Hilfe eines geheimnisvollen Hacker-Freundes zurückzuholen. Wir kombinieren übernatürliche Reflexe, Werkzeuge aus einer Augmented Reality und das Arsenal der gefallenen Feinde, um die Corporate-Riesen hinter den Virtuality-Händlern in „Heaven“ zu zerstören und zu zerlegen.

Das sagt der CFO:

„Nach dem Erfolg der Hotline Miami-Serie und dem bevorstehenden Geldregen durch RUINER und Absolver wird Devolver Digital jetzt nur noch Spiele mit Masken veröffentlichen“, erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker.

Sämtliche Reflexe werden auf eine harte Probe gestellt werden, wenn wir gegen Heaven in die Schlacht ziehen – dem gigantischen Unternehmen hinter den Unterhaltungsnetzwerken, das Menschen in virtuellen Welten echte Sensationen liefert. Der maskierte Held und Hauptdarsteller nutzt ein fantastisches Arsenal an Waffen und Gadgets und kombiniert diese mit extrem flüssigen Bewegungsabläufen, um taktisch gekonnt an- und einzugreifen.

Trailer: