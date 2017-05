Rugby 18 – Neues Sportspiel mit offizieller Lizenz angekündigt

Bigben Interactive und Entwickler Eko Software haben Rugby 18 angekündigt. Der neue Titel wird ab Oktober für Playstation 4, XBox One und PC erhältlich sein.

Rugby 18 simuliert die ganze Tiefe und Komplexität von Rugby mit seinen taktischen Entscheidungen, verschiedenen Spielphasen und der Möglichkeit, zahlreiche technische Fertigkeiten zu erlernen und zu perfektionieren. Auf dem Spielfeld muss absolute Disziplin herrschen, um jeden Moment eines Spiels unter Kontrolle zu haben – ganz gleich, ob man einen entscheidenden Durchbruch wagt oder in der Defensive bleibt. Jede Situation kann zu den unterschiedlichsten Ergebnisse führen.

Die Liebe zum Detail wird auch durch die große Anzahl offizieller Inhalte deutlich: Rugby 18 bietet die angesehenen Premiership Rugby- und TOP 14-Teams sowie viele weitere wertvolle Lizenzen. Über 2.000 Rugby-Spieler der Saison 2017-2018 werden in allen Spielmodi enthalten sein, einschließlich dem Management-Modus, in dem die Spieler ihr eigenes Team aufbauen und entwickeln können.

„Für mich als riesigen Sportfan ist es fantastisch, an RUGBY 18 zu arbeiten. Das Team ist unablässig dabei, all das detailgetreu ins Spiel zu integrieren, was Rugby als Sportart so einzigartig macht. Ich hoffe, Sportfans weltweit können die Intensität der großen Matches vollständig erfahren und genießen – und haben Spaß daran, ihr eigenes Team zu führen.“