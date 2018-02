Royole Moon bei uns im Test

Die Filme oder Spiele kommen entweder direkt vom Smartphone, Tablet oder zuhause von Computern und Spielekonsolen auf eure Royole Moon Hardware. Um Filme unterwegs zu gucken ist im Lieferumfang eine kleine Festplatte mit 32 GB Speicher dabei. Aber auch Streaming über UBS on the Go oder WiFi ist möglich. Dank des Betriebssystem Moon OS gibt es neben den Möglichkeit der Filme und Spiele auch noch jede Menge Apps und die Möglichkeit im Internet zu surfen.

Optisch ist die Royole Moon Brille ein echter Hingucker und lässt sich platzsparend bei Nichtgebrauch zusammenfalten. Dank der ledergepolsterten Ohrmuscheln gibt es auch nach stundenlangen Gebrauch keine Druckmomente oder schmerzende Ohren. Mit einem Gewicht von knapp 700 Gramm ist das schon gut gelungen. Was ein wenig kompliziert ist ist die Steuerung. Da müsst ihr am Anfang echt Geduld haben. Gesteuert wird das System durch flexible Sensoren. Hört sich super an, bringt euch beim ersten Mal aber zum Verzweifeln. Auch die interne Tastatur ist am Anfang ein echter Brocken. Ihr nutzt dabei Tasten an der linken Ohrmuschel. Diese richtig zu treffen erinnert an ein Glücksspiel. Nach ein paar Versuchen klappt es aber immer besser und versteht die Funktionsweise. Mit der Brille im Internet zu surfen ist aber trotzdem ein mühseliger Weg und sollte doch besser ganz traditionell am PC ausgeführt werden werden.

Die Akkulaufzeit der Royole Moon wird mit bis zu 5 Stunden angegeben und wir können das bestätigen. In unserem Test haben wir uns Jurassic World angeschaut und mehrere Spiele auf der Playstation 4 gespielt. Das Gefühl und die Atmosphäre ist berauschend. Die Playstation 4 oder jede andere Konsole wird übrigens mit einem Adapter verbunden. Das klappt problemlos und ruck zuck spielt ihr eure Spiele auf einer riesig großen Leinwand. Auch Inhalte von Netflix und Co. lassen sich perfekt auf die Hardware streamen.

Was ebenfalls sehr interessant ist: Die Royole Moon Brille ist auch für Leute mit einer Brille oder Kontaktlinsen problemlos zu tragen. Beide Screens bieten eine Einstellung im Bereich der Kurzsichtigkeit mit -7,0 bis zu einer Weitsichtigkeit mit +2,0 Dioptrien. Nun stellt ihr euch sicher die Frage: Was kostet der ganze Spaß eigentlich? Nun, da müsst ihr schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Die Royole Moon ist derzeit für 899,99 € erhältlich und somit nicht wirklich günstig. Dafür bekommt ihr aber nicht nur hohe Qualität sondern auch eine flexible und hochwertige Entertainment-Brille. Und wer will unterwegs ist, der wird dafür sicher auch Verwendung finden.

Wir bedanken uns bei Royole, dass wir die Möglichkeit hatten diese Brille für mehr als 6 Wochen intensiv zu testen und wir hoffen das sich die Art von Technik in Zukunft weiter umsetzen lässt und viele Fans findet. Am Ende ist es immer Geschmackssache und eine Frage des Geldes. Aber in Sachen Innovation und zukunftsweisender Technik macht Royole mit der Royole Moon Brille einen gewaltigen Schritt nach vorne.