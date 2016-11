RollerCoaster Tycoon World – Infos zum Release der WiSim

Atari hat RollerCoaster Tycoon World veröffentlicht. Als neuester Teil der beliebten RollerCoaster Tycoon-Franchise bietet das weltweit erhältliche Spiel die bislang persönlichste Spielerfahrung in der Geschichte der Serie. Das Spiel integriert von Nutzern erzeugte Inhalte (UGC), ermöglicht das absolute freie Platzieren von Objekten sowie den stückweisen Aufbau und bietet einen flexiblen 3D-Achterbahneditor. Spieler in aller Welt können nun den Themenpark ihrer Träume planen, bauen und anpassen.

In der RollerCoaster Tycoon-Serie geht es seit jeher um persönliche Kreativität. Dieser Fantasiereichtum ist der Grund, warum die Franchise seit so vielen Jahren überdauert. Sie war auch die Grundlage für unsere Entwicklung von RollerCoaster Tycoon World,“ erklärt Fred Chesnais, Chief Executive Officer von Atari. „Mit beeinflussbaren themenbezogenen Bereichen, dem System für nutzergenerierte Inhalte und dem stückweisen Aufbau können Spieler alles, was sie sich vorstellen können, auch planen, bauen und in ihren Parks platzieren, um diese so unterhaltsam – oder frustrierend – für Besucher zu machen wie möglich.“