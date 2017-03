Rocket League erhält den Dodge Ice Charger aus Fast & Furious 8

Der unabhängige Videospiele-Entwickler und Publisher Psyonix, Schöpfer des Sport-Action-Hits Rocket League, hat zusammen mit Universal und Dodge für den 04. April die Veröffentlichung eines „The Fate of the Furious„-DLC angekündigt. The Fate of the Furious ist der achte Teil der „Fast & Furious“-Saga und ist ab dem 14. April in den Kinos zu sehen.

Die Spieler können sich hinter das Steuer von Dom Torettos Wagen, den Dodge Ice Charger, setzen. Dieser ist als Premium-Fahrzeug für 1,99€ erhältlich. Das The Fate of the Furious-Fahrzeug hat exklusive Räder und sechs einzigartige Decals: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally, and CCCXL.

Trailer: