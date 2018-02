Rocket League – DC Super Heroes DLC Pack kommt bald

Knapp zwei drei Jahre fährt der Autoball-Titel Rocket League schon auf dem Erfolgskurs, trotz des zurückliegenden Releasedatums unterstützt Entwickler Psyonix dass Sportspiel aber auch weiterhin mit neuen Inhalten. So kündigte man nun das DC Super Heroes DLC Pack an, welches zwei interessante neue Fahrzeuge ins Spiel bringt, So wird es dann möglich sein den Tumbler und das 89er-Batmobil zu steuern. Zudem dürft ihr euch über jede menge Aufkleber und Spielebanner im DC-Design freuen. Erscheinen wird der DLC am 5. März 2018 und soll mit knapp 4 Euro zu Buche schlagen.

Im folgenden findet ihr eine Auflistung aller Gegenstände, die der DLC mit sich bringt:

Aquaman – Breakout-Aufkleber und Spielerbanner

Batman – Paladin-Aufkleber und Spielerbanner

Cyborg – Roadhog-Aufkleber und Spielerbanner

DC Comics – Spielerbanner (bereits in der Collector’s Edition erschienen)

Flash – Räder, Venom-Aufkleber, Spielerbanner und Speedforce-Boost (Räder und Spielerbanner bereits in der Collector’s Edition erschienen)

Green Arrow – Hotshot-Aufkleber und Spielerbanner

Green Lantern – Merc-Aufkleber und Spielerbanner

Superman – Octane-Aufkleber und Spielerbanner

Wonder Woman – Räder, X-Devil-Aufkleber und Spielerbanner