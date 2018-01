Rocket League – Cross-Plattform-Support für dieses Jahr geplant

Wie Entwickler Psyonix ein weiteres Mal via Twitter bekräftigte, soll der Cross-Plattform-Party-Support für Rocket League noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. So soll es Spielern zukünftig möglich sein, über die verschiedenen Plattformen hinweg Gruppen zu bilden und miteinander zu spielen.

Bis dato ist das Cross-Play-Feature lediglich für PC, Xbox One sowie Nintendo Switch offiziell bestätigt worden. Ob PS4-Spieler ebenfalls Gebrauch davon machen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Darüber hinaus kündigte Psyonix die fünfte Season der Rocket League Championship Series an. Diese soll ab dem 18. März in Europa an den Start gehen und satte 500.000 Dollar Preisgeld bieten. Anmeldungen sind ab dem 23. Januar möglich.