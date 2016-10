Robinson: The Journey – Release bekannt, VR-Titel erscheint am 09. November

Crytek gibt das Releasedatum des kommenden Sci-Fi-Abenteuerspiels Robinson: The Journey bekannt. Der PlayStation VR-Titel erscheint am 08. November in den USA und Kanada und am 09. November in Europa.

Robinson: The Journey lädt in die magische, virtuelle Welt des von Dinosauriern bewohnten, extrasolaren Planeten Tyson III ein. Spieler schlüpfen in die Haut von Robin – eines Jungen, dessen Schiff auf der Oberfläche von Tyson III strandet. Zusammen mit zwei Begleitern, dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, erkunden wir die Umgebung, lösen Rätsel, decken Geheimnisse auf und lernen, wie man auf dem feindlichen Territorium überlebt.