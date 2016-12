Robinson: The Journey erscheint im Januar für Oculus Rift

Crytek hat bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-VR-Abenteuerspiels Robinson: The Journey im Januar für Oculus Rift erhältlich sein wird.

Robinson: The Journey nutzt die Leistungsfähigkeit von VR-Technologien, um Spieler in eine bezaubernde neue Sci-Fi-Welt zu versetzen. Wir schlüpfen in die Haut von Robin – eines Jungen, der nach einer verhängnisvollen Weltraumreise auf einem extrasolaren Planeten gestrandet ist. Unsere Findigkeit wird auf eine harte Probe gesetzt, als wir, begleitet von dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, in einer Welt voller Abenteuer, Geheimnisse und Dinosauriern zu überleben versuchen.

Rift-Nutzer bekommen das Gefühl, sich wirklich in einer anderen Realität eingefunden zu haben, wenn sie als Robin nach weiteren Überlebenden suchen und Mysterien enträtseln.