Road to Boruto – Hier ist der Launch-Trailer

Bandai Namco gab mit Freude die Veröffentlichung von Road to Boruto, der Erweiterung zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 und dem letzten Kapitel der Naruto Shippuden-Saga, bekannt.

Road to Boruto ist ab jetzt in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Australasien für PlayStation 4, Xbox One und via Steam für PC erhältlich.