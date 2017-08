Rise of the Tomb Raider – Kostenloses Update bringt „eigene“ Version für XBox One X

Square Enix hat bekannt gegeben, dass Rise of the Tomb Raider ab dem 07. November in optimierter Form auf der Xbox One X spielbar sein wird.

Die Verbesserungen des Spiels für Xbox One X wurden in Zusammenarbeit mit Nixxes Software entwickelt und bieten superbe Grafik sowie andere technische Optimierungen, die die Leistung der Xbox One X voll ausnutzen.

Xbox One X-Spieler können aus drei Grafikmodi auswählen:

Original-4K (3840 x 2160) für eine Auflösung höchster Qualität

Detailliertere Grafik für atemberaubende optische Erlebnisse

Hohe Bildrate für extrem flüssiges Gameplay

Die Xbox One X-Verbesserungen im Überblick:

HDR-Unterstützung für lebhaftere und akkuratere Farbwiedergabe

Spatial-Audio-Unterstützung, inklusive Dolby Atmos, für echten 3D-Ton

Verbesserte Texturauflösung für das Charaktermodell von Lara Croft, NPCs und Level

Verbessertes Anti-Aliasing für realistischere Details

Verbesserte volumetrische Lichter

Verbesserte Reflektionen

Verbessertes Blattwerk

Verbesserte Polygon-Details

Verstärkte Texturfilterung

Trailer: