Rise of the Tomb Raider – 100.000 Credits, Achivementliste zur 20-Jähriges Jubiläum Edition

Square Enix hat bekannt gegeben, dass alle Erstkäufer sowie Vorbesteller von Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum 100.000 In-Game-Credits erhalten, wenn sie sich in der ersten Woche nach dem Release am 11. Oktober 2016 online einloggen. Diese Aktion ist ein Dankeschön an alle Fans, die der Marke in den letzten Jahren, Monaten und Tagen treu geblieben sind. Mit den 100.000 In-Game-Credits können Kartenpakete für den Expeditionsmodus erworben werden, die wiederum Modifikationen freischalten – unter anderem für die neuen Inhalte wie den Koop-Ausdauermodus oder den Zombiemodus „Laras Alptraum“.

Alle Details zu dieser Aktion finden ihr hier.

Square Enix hat ebenfalls heute die komplette Liste der Trophäen und Achievements zu Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum veröffentlicht. Die vollständige Übersicht findet ihr hier.