Rise of Industry – Kalypso kündigt neues Tycoon-Spiel an

Kalypso hat mit Rise of Industry ein neues, strategisches Tycoon-Spiel angekündigt. Angesiedelt ist der Titel im frühen 20igsten Jahrhundert. Der Entwickler verwendet eine alternative Zeitlinie in welcher die zwei Weltkriege niemals stattgefunden haben. Dort schlüpfen wir in die Rolle eines modernen Industriellen welcher sich ein wachsendes Wirtschaftsimperium aufbauen möchte.

Trailer: