RIG 600 mit Dolby Atmos bei uns im Test

Im Rahmen der letztjährigen gamescom durften wir erneut das Plantronics RIG 600 testen, diesmal in neuer Version und mit einer Dolby Atmos Unterstützung. Designerisch hat sich beim Headset nicht viel verändert, doch mit neuen Funktionen kann das RIG 600 dem Gamer unerwartete Soundqualitäten bescheren.

Design:

Das RIG 600 kann im schlichten, aber doch robusten schwarz-gold Design punkten. Der Tragekomfort ist äußert angenehm und ist bei langen Gamingsessions kein Störfaktor. Im Lieferumfang enthalten sind ein standardmäßiges 3.5 mm Kabel und ein weiteres 3.5mm Kabel, in welchem das einsteckbare Mikrofon und ein Steuermodul integriert sind. Wie auch schon im letzten Jahr angemerkt, ist das einfache 3.5mm Kabel definitiv zu kurz, wenn man seinen PC unter dem Schreibtisch zu stehen hat. Wer dann keine Möglichkeit hat, sein Headset an der Vorderseite des PCs einzustecken, der muss sich wohl oder übel ein zusätzliches Kabel kaufen (Nutzung ohne Mikrofon). Die Ohhrmuscheln und die Oberseite des Bügels sind mit einer durchlüfteten Lederpolsterung versehen worden. Die Unterseite des Kopfhörerbügles ist mit einem Stoff überzogen, welcher keinen Schmerz beim Mit insgesamt 250g Gewicht ist das RIG 600 wirklich leicht und rundet damit ein wirklich angenehmes Tragegefühl ab, ohne das zu starke Druckempfindungen auftauchen.

Austattung und Klang:

Mit 40mm Treibern, einem 20Hz – 20 kHz Frequenzbereich und 32 maximal Impedanz liegt das RIG 600 im Standard, was die Austattung angeht. Die Ohrmuscheln sind dabei ziemlich gut isoliert, sodass der Fokus des Spielers auf den Sound gerichtet wird. Wer seine Mutter also gekonnt ignorieren will, wenn es wieder Rufe aus dem Wohnzimmer gibt, oder hinter einem die Tür aufgeht, der sollte sich das RIG 600 zulegen, denn die Isolierung ist hier echt gut gelungen.

Durch die Dolby Atmos Unterstützung (beim Kauf enthaltener Lizenzkey) erreicht das RIG 600 unentdeckte Klänge. Nach Installation von Dolby Atmos ( Microsoft Store – Windows 10) kann über das Dolby Atmos Programm ein Hörbeispiel abgespielt werden, welches die Atmos Unterstützung nochmal untermalen soll. Im Test war es wirklich faszinierend zu hören, wie der Unterschied mit und ohne Dolby Atmos sich anhört. Der Raumklang erweitert die Geräuschwahrnehmung ungemein und kann in Spielen noch mehr an Sounderlebnis rausholen. Schritte und Umgebungsgeräusche werden klarer und heller, was bei einem Spiel, wie CounterStrike:GO oder Rainbow Six Siege echt nochmal einen kleinen Vorteil bietet, da Fußtritte und Nachladegeräusche besser wahrzunehmen sind. Das Headset liefert gewohnt gute Bässe mit exzellenter Wiedergabe von hohen und mittleren Tonlagen.

Beim Mikrofon haben wir die üblichen Nutzungsprogramme, wie TeamSpeak 3; Discord und Skype ausprobiert und waren mit der Mikrofonqualität wirklich zufrieden und wer sonst kein eigenes Mikrofon verwendet, ist mit dem RIG 600 Mikrofon wirklich gut bedient.

Preis-/Leistung

Für 79,99 erhalten wir ein wirklich tolles Produkt, dass mit schlichtem Design, aber tollem Innenleben überzeugen kann. Für einige Euros mehr muss man sich wohl noch ein längeres Audiokabel dazu kaufen, um gemütlich am PC sitzen zu können, denn das beiliegende Kabel ist nicht ausreichend, um bedenkenlos seinen Kopf zu bewegen. Der Die enthaltene Dolby Atmos Lizenz kostet normalerweise 14,99 € daher können wir bei dem Preis nicht mecker und können bedenkenlos eine Kaufempfehlung für das RIG 600 ausprechen.