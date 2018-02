Rick and Morty: Virtual Rick-ality – VR-Titel kommt für PlayStation VR

Mit Rick and Morty: Virtual Rick-ality eroberte Adult Swim Games sowie die beiden Entwicklerstudios Owlchemy Labs und Other Ocean Group bereits vor einem Jahr die VR-Headsets HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality. Nun kündigte man an, dass bald auch Sonys VR-Hardware in den Genuss des Adventures kommen wird. So soll Rick and Morty: Virtual Rick-ality für PS VR bereits am 10. April 2018 erhältlich sein. Der Titel selbst schlägt auf dem PC derzeit mit einem Preis von 27,99 Euro zu Buche.

Inhaltlich schlüpft ihr übrigens in die Haut eines Morty-Klons und helft Rick bei seinen ominösen Experimenten.