Resident Evil – Klinik klaut Umbrella Corps Logo

Steht uns jetzt etwa tatsächlich die Zombie-Apokalypse bevor? Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: In Vietnam ist vor Kurzem das Logo der berüchtigten Umbrella Corporation aufgetaucht. Wir können euch jedoch beruhigen, denn es handelt sich dabei lediglich um eine vietnamesische Hautklinik, die zufällig das Logo benutzt.

Stutzig macht uns das Ganze jedoch schon. Vielleicht versucht sich die große, zwilichtige Firma ja so zu verbreiten? Vielleicht lösen Sie eure Hautprobleme, indem sie euch das T-Virus injizieren? Immerhin wirbt die Firma mit der „neuesten Technologie aus Korea, den USA und Europa“. Ok, Spaß beiseite. Auf der Facebook-Seite der Klinik hat man bereits eine Art Stellungnahme dazu abgegeben. Dort heißt es:

„Liebe Patienten und Partner des Medcare Skin Centres und alle anderen Interessierten. In den letzten Tagen haben wir Feedback erhalten, dass unser Logo dem des fiktiven Unternehmens UmbreLla Corporation aus dem Film und Videospiel Resident Evil entspricht. Wir sind überrascht über das Feedback und uns tut die Situation sehr leid. Deshalb arbeiten wir intern bereits an einer schnellen Lösung des Problems. Unser Team ist spezialisiert auf die Behandlung von Hautproblemen und leider nicht auf das Erstellen von Logos, weswegen wir die Aufgabe an eine externe Firma weitergegeben haben. Wir sind uns der Lage bewusst und versichern Euch, dass es nicht unsere Absicht war, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen.“