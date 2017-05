Resident Evil: Code Veronica X kommt nächste Woche in den Playstation Store

Ein weiterer Resident Evil Teil wird nächste Woche den Weg in den Playstation Store finden. Dann wird Capcom Resident Evil: Code Veronica X für Playstation 4 und Playstation Vita veröffentlichen. Das Dreamcast Original wurde 2011 für Playstation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Der Titel war bis 2014 allerdings in Deutschland indiziert und hat erst im März 2017 eine USK Freigabe bekommen.

Next week’s PS4 and Vita releases. Resident Evil: Code Veronica X PS4 stealth release after German rating in March. pic.twitter.com/fWJFKZZLA1

— Gematsu (@gematsucom) 4. Mai 2017