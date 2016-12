Resident Evil 7 – PC-Demo angekündigt

PC-Spieler dürfen sich freuen! Denn sie kommen demnächst ebenfalls in den Genuss der Demo von Resident Evil 7 und können sich so, vor Release, ein Bild des potenziellen Horror-Schockers machen. Die Demo soll bereits am 19. Dezember 2016 über Steam veröffentlicht werden. Und zwar mit allen, bisher veröffentlichten Updates. Der Entwickler versichert uns außerdem, dass man sich große Mühr bei der Umsetzung für den PC gegeben hat. Wer noch einen Blick auf die Grafikanforderungen und -einstellungen werfen will, kann das hier tun.

Resident Evil 7 erscheint dann voraussichtlich am 24. Januar für den PC, die Xbox One und die Playstation 4. Freut ihr euch drauf?