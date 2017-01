Resident Evil 7 ist ein Play Anywhere Titel

Na das ist doch mal ein Ding. Wie Phil Spencer soeben über Twitter mitteilt ist der kommende Horror-Blockbuster Resident Evil 7 Biohazard ein Play Anywhere Titel. So erhaltet ihr beim Kauf der digitalen Xbox One Version die PC Version gratis dazu. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Ja dann kann der Horror ja beginnen.

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017