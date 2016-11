Resident Evil 7 – Collector’s Edition vorgestellt

Capcom hat heute endlich die Collector’s Edition von Resident Evil 7 vorgestellt. Diese soll am 27.01.2017 für die Playstation 4 und die Xbox One in Europa erscheinen. Wir haben für euch aufgelistet, was die Collector’s Edition alles für euch bereithalten wird.

– ein 16GB USB-Stick, der aussieht wie ein abgeschnittener Finger

– ein Artbook zum 20. Geburtstag von Resident Evil

– fünf Lithografien mit Artworks zu Teil 7

– ein alternatives Inlay für die Verpackung

– ein Nachbau des Hauses der Baker-Familie, das ca. 18 cm hoch ist

– den Survival Pack: Action Set DLC, mit diversen Items

Klingt nach einer ziemlich coolen Collector’s Edition, oder?