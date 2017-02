Resident Evil 7 – Chris Redfield spielt im kommenden DLC mit

Resident Evil Fans dürfen sich bald über einen alten Bekannten freuen. Chris Redfield bekommt einen Gastauftritt in Resident Evil 7 und wird im kostenlosen DLC Not a Hero dabei sein. Der DLC wird im Frühjahr erscheinen und lässt Chris jemanden verfolgen. Weitere Infos dazu gibt es bislang noch nicht. Chris Redfield war jahrelang der Hauptprotagonist der Resident Evil Reihe.

Chris Redfield returns in the free “Not A Hero” DLC for #RE7 this Spring. Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story. pic.twitter.com/vYQhSkfyVT

— Resident Evil (@RE_Games) 24. Februar 2017