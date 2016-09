Relaxing VR Games: Mahjong: Erstes VR-Spiel von Daedalic veröffentlicht

Daedalic Entertainment und CrazyBunch veröffentlichen gemeinsam Relaxing VR Games: Mahjong auf der Samsung Gear VR. Damit betritt Daedalic Entertainment neues Terrain, denn Relaxing VR Games: Mahjong ist der erste VR-Titel des Hamburger Studios.

Der chinesische Evergreen ist Teil der Relaxing VR Games-Serie, die zukünftig weitere Spielklassiker beinhalten wird. Mit dieser Reihe wollen Daedalic Entertainment und CrazyBunch ihre VR-Kenntnisse perfektionieren und den Spielern entspannende Spielmomente für zwischendurch bieten. Relaxing VR Games: Mahjong erscheint neben der Samsung Gear VR in Kürze ebenfalls für Oculus Rift sowie Google Daydream.

Über Relaxing VR Games: Mahjong:

Relaxing VR Games: Mahjong bringt den Klassiker in eine neue Dimension. Mit der Samsung Gear VR können die Spielsteine in einer fotorealistischen 360°-Umgebung sortiert werden. Per Fingerzeig wird das Spielfeld direkt an der Touch-Funktion der Samsung Gear VR abgeräumt.

Features:

Hohe Wiederspielbarkeit

Einer der beliebtesten Spieleklassiker VR-optimiert

Über 160 verschiedene Spielvorlagen vor fotorealistischen 360°-Hintergründen

Einfache Steuerung dank intuitiver One-Touch-Bedienung

Entspannte Spielatmosphäre