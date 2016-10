Red Dead Redemption 2 – Jetzt ist es offiziell

Red Dead Redemption 2 will release worldwide in Fall 2017 on PlayStation 4 and Xbox One systems, dürfte aktuell der wohl beliebteste Satz im ganzen Internet sein. Denn die wenigen Wörter machen offiziell, was sich viele schon lange gewünscht, geradezu herbeigesehnt haben: Rockstar Games veröffentlicht endlich ein neues Western-GTA.

Ziemlich geheimnisvoll ging es in den letzten Tagen auf der Facebook-Seite von Rockstar Games zu. Als der Entwickler ein neues Titelbild in verwaschen roten Farbtönen veröffentlichte, spielte die gesamte Fangemeinde total verrückt. Zugegeben, ausgebildeter Mediengestalter musste man nun auch wirklich nicht sein, um zu erkennen, dass wir dieses doch recht spezielle Rot schon einmal gesehen haben.

Trotzdem hielt sich das Team zurück, gab keine genaueren Informationen bekannt und ließ tausende Anhänger ihrer Seite heiter spekulieren. Bis dann am gestrigen Tag ein weiteres Bild der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, das mit gemaltem Sonnenuntergang und schemenhaften Cowboys schon weitaus konkreter daherkam und letztlich nur noch einen Schriftzug gebraucht hätte, damit all die Theorien endlich ihr goßes Stückchen Wahrheit erhalten.

Allzu lange mussten wir aber tatsächlich nicht mehr warten, denn vor wenigen Stunden hat Rockstar Games die Katze, pardon, den Puma aus dem Sack gelassen. Damit wir dem und anderem Getier endlich wieder das Fell über die Ohren ziehen und gewinnbringend verkaufen können, gilt es nur noch eine letzte Hürde zu überwinden, Zeit. Denn Red Dead Redemption 2 soll bereits im Herbst 2017 auf Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Von einer PC-Version ist bislang nicht die Rede. Am Donnerstag, also in bereits zwei Tagen, erscheint dafür schon mal ein frischer Trailer zum neuen Western-GTA, den ihr euch auf Facebook, Twitch, Youtube oder der offiziellen Website des Entwicklers ansehen dürft.

Weiterhin heißt es im Text, der mit der Ankündigung einherging: An epic tale of life in America’s unforgiving heartland, the game’s vast and atmospheric world will also provide the foundation for a brand new online multiplayer experience. Klingt also ganz nach einem passenden Gegenstück zu GTA-Online in der Welt von Read Dead Redemption.

Wir sind jedenfalls mehr als nur gespannt und können den Release im nächsten Jahr kaum abwarten. Geht es euch ähnlich oder wünscht ihr euch bis dahin vielleicht sogar ein Remaster des ersten Teils, um die lange Wartezeit zu überbrücken? Was sagt ihr zur fehlenden PC-Version?