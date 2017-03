Rebirth – Die Wiedergeburt des DC-Universums – ein Traum für Superhelden-Fans!

Im Jahr 2012, nach dem Event Flashpoint, wurde Das neue DC-Universum aus der Taufe gehoben. Viele Serien wurden neu gestartet, mit dem Ziel, die komplexe Historie und die zum Teil nur noch schwer zu durchblickenden Verstrickungen der Serien und Storys zu entwirren, um vor allem auch Neulesern und Wiederkehrern einen Einstieg zu ermöglichen. Ein Konzept, das von Erfolg gekrönt war und DC in den USA gleich mit mehreren Titeln an die Spitze der Comic-Charts katapultierte. Auch in Deutschland wurde das Event mit großer Begeisterung aufgenommen und führte zur größten Anzahl von DC-Publikationen, die Panini je im Programm hatte und der hiesige Comic-Markt je in den Regalen sah. Auch die Fans waren begeistert, und doch fehlte dem DC-Universum seit dieser Zeit etwas.

Das zeigte sich enorm im letztjährigen Event Convergence, in dem die Inkarnationen der DC-Helden verschiedener Epochen gegeneinander antreten mussten. Das Wiedersehen mit Heroen, die in der Versenkung verschwunden waren, und älteren Versionen von Superman, Green Lantern, Flash und Co machte deutlich, dass es den Geschichten ohne den inhaltlichen Unterbau aus Jahrzehnten einfach an Tiefe und auch etwas an Flair fehlte, da sich die Autoren nicht auf Geschehnisse der Vergangenheit berufen konnten. Mit Rebirth wird dem nun in spektakulärer Weise Abhilfe geschaffen – mit einem Event, das sich über Monate voller Highlights hinziehen wird!

Rebirth – Die Wiedergeburt des DC-Universums verbindet in zum Teil brillant durchdachten Geschichten die DC-Gegenwart mit ihrer verloren geglaubten Vergangenheit. Es entsteht dadurch ein noch größeres, noch vielfältigeres Universum, mit einem unendlichen Fundus an Kombinationsmöglichkeiten für neue Geschichten. Und obwohl das bisherige Universum weiter existiert und erweitert wird, erlauben die neuen Storylines, die auch mit Neustarts der Serien einhergehen, den Einstieg neuer Leser, ohne Kenntnis der Vorgeschichten. Alles wird hergeleitet und erklärt – hier müssen die Autoren, insbesondere Geoff Johns, das Mastermind hinter Rebirth, noch einmal ausdrücklich gelobt werden.

Das einleitende Special zum Start der großen Rebirth–Ära erschien am 28. Februar 2017. Am 7. März 2017 geht es weiter mit Specials zu Batman, Justice League, Suicide Squad und den ersten Neustarts der Sonderband-Serien: Aquaman 1, Green Lanterns 1, Flash 1 und Deathstroke 1.

Ebenfalls im März 2017 erscheint dann noch ein Superman-Sonderband. Superman-Fans dürfen sich schon jetzt darauf freuen einen neuen Superboy zu bekommen, nämlich Supermans Sohn, was per se schon eine interessante Neuerung ist. Bei Flash werden jede Menge neue Speedster auftauchen und ein „alter“ Liebling der Leser, Wally West, kehrt zurück. Hal Jordan wird sich endlich wieder seiner Funktion als grüner Ringträger und Anführer des intergalaktischen Green Lantern Corps annehmen, während den Fans bei Green Lanterns gleich zwei neue galaktische Wächter beschert werden. Auch Harley Quinn und Nightwing folgen im April mit Sonderband-Serien. Im April starten ebenfalls die neuen Heft-Serien Justice League, Superman und Suicide Squad, sowie zwei Batman-Reihen (Batman und Batman – Detective Comics).

Die Fans konstatieren den Storys großartige Übersicht und erzählerische Brillanz – ganz im Sinn von Geoff Johns, der sagt: „Wiedergeburt heißt, dass wir etwas zurückbringen, das wir vermisst haben … Im DC-Universum sind das mehr als nur ein paar Helden und Schurken, die seit dem Neustart 2012 noch nicht in Erscheinung getreten sind. Es geht um das, was das DC-Universum ausmacht und wofür es steht: um packende, hervorragend erzählte Geschichten. Darum, das Vermächtnis und die Vergangenheit zu ehren, während man in die Zukunft schreitet!“ Dem stimmt auch der deutsche DC-Experte Peter Thannisch zu, der im Panini Comics TV-Gespräch zu Rebirth (Folge 8) geradezu ins Schwärmen gerät: „Ich war sehr skeptisch am Anfang (…) dann habe ich die ersten Hefte gelesen und war völlig begeistert. Das ist wirklich ganz große Klasse, das hat mir sehr gut gefallen, und sie haben es auch hinbekommen, dass der neue Leser es versteht.“

In den USA verschaffte Rebirth DC einen noch gewaltigeren Erfolg als seinerzeit Flashpoint und der nachfolgende Relaunch, und Panini will diesen Sturm der Begeisterung auch in Deutschland entfesseln. Rebirth – Die Wiedergeburt des DC-Universums wird mit zahlreichen Marketingmaßnahmen und Aktionen unterstützt. Natürlich gibt es zu den Nummer-1-Comics der neuen Serien exklusive Variant-Cover-Ausgaben und bei den kommenden Messen werden Rebirth-Kreative zu Signierstunden am Panini-Stand sein.

Das Event wird in großem Maße durch Werbung unterstützt, unter anderem auch über eine Citycards-Aktion (Start 13. April), bei der bundesweit knapp eine halbe Million Postkarten mit Rebirth-Motiven in Kneipen und an anderen Szene-Orten ausgelegt werden.