RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION ERSCHEINT AM 12. SEPTEMBER FÜR NINTENDO SWITCH

Ubisoft kündigte heute an, dass Rayman Legends: Definitive Edition am 12. September 2017 für Nintendo Switch erscheint. Ein weiterer Grund zur Freude für alle Rayman-Liebhaber: Eine kostenlose Demo-Version des Spiels wird im Spätsommer verfügbar sein.

Rayman, das als Plattformer des Jahres gekürt wurde und zahlreiche künstlerische und musikalische Auszeichnungen erhalten hat, erscheint mit Rayman Legends: Definitive Edition erstmalig für Nintendo Switch. Das Spiel kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden und bietet mit dem Kick-Box-Modus eine exklusive drahtlose, lokale Mehrspieler-Erfahrung. Im Handheld-Modus der Nintendo Switch-Konsole können Spieler über den Touchscreen Gegner außer Gefecht setzen, Plattformen verstellen, Seile kappen und vieles mehr, überall, zu jeder Zeit, sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus. Zusätzlich dürfen sich die Spieler über ein neues, exklusives Turnier-Feature im überarb eiteten Kick-Box-Modus freuen.

Rayman Legends: Definitive Edition spielt in einer zauberhaften Welt, in der Rayman gemeinsam mit seiner kunterbunten Bande an Freunden ein mysteriöses Zelt mit einer Reihe faszinierender Gemälde entdeckt. Die Gruppe muss rennend, springend und kämpfend die Welten durchqueren und die Geheimnisse hinter jedem der legendären Gemälde lüften.

Für mehr Informationen über Rayman Legends: Definitive Edition besuchen Sie bitte www.raymangame.com oder folgen Sie Rayman auf Facebook und Twitter @RaymanGame über das Hashtag #Rayman.

