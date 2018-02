Rainbow Six Siege – Testserver für Operation Chimera geht an den Start

Der angekündigte Testserver zu Operation Chimera für Rainbow Six: Siege ist online. Damit haben PC-Spieler also ab sofort die Möglichkeit die Neuerungen des Updates schon vor offiziellem Release ausführlich anzutesten.

Mit am Bord sind so zum Beispiel die beiden neuen Operatoren Lion und Finka. Bei ihnen handelt es sich um Elitemitglieder einer ABC-Schutzeinheit, die zugleich als Spezialisten für biologische Gefahren französische und russische Anti-Terror-Einheiten unterstützen.

Auch im kommenden Outbreak-Event, welches am 6. März an den Start geht, sind beide Charaktere spielbar: „Das zeitlich begrenzte Outbreak-Event wird während der Testserver-Phase in regelmäßigen Abständen verfügbar sein, so dass Entwickler es nach Bedarf korrigieren und stetig verbessern können.“