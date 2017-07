Raiders of the Broken Planet – Viertes Dev-Diary „Game Design Innovation“ veröffentlicht

MercurySteam hat das vierte Entwicklertagebuch für Raiders of the Broken Planet veröffentlicht. Dieses Video wirft – gemeinsam mit dem dritten Entwicklertagebuch – die Frage auf, ob die Welt noch einen Shooter braucht? Im ersten Teil führten uns Game-Designer Joan Amat und Gameplay-Programmierer Hernan Ojuel durch die Systeme hinter Raiders of the Broken Planet. In diesem Video tauchen Sie in das Actionabenteuer ein, indem sie versuchen, das Aleph zurückzuerobern, die sagenumwobene Energiequelle und Herz des Spiels. Das Video zeigt in allen Einzelheiten die wechselnde, dynamische Art der Level und Missionsziele und die einzigartige Weise, auf die Aleph im Nahkampf erobert werden kann.

Daneben sprechen Joan und Hernan ebenfalls über das organische Deckungssystem und seine Wirkung bei strategischen Spielzügen und Flankenmanövern. Am Ende des Videos sehen wir, welchen Einfluss der Widersacher auf eine Mission nehmen kann und was es bedeutet, seine Deckung aufzugeben.

Entwicklertagebuch: