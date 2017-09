Raiders Of The Broken Planet – Open Beta für 15. und 16. September angekündigt

Noch vor dem Release am 22. September dürfen alle Interessierten in die Open Beta von Raiders Of The Broken Planet starten. Abgehalten wird die Open Beta auf dem PC, XBox One und der PS4. Zwei ganze Tage können Probe gezockt werden, am 15. und 16. September auf der Plattform eurer Wahl.

Ein neues Entwicklervideo wurde ebenfalls veröffentlicht, wir wünschen gute Unterhaltung.

Video: