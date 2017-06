Raiders of the Broken Planet – Entwicklertagebuch zur Hintergrundgeschichte veröffentlicht

Mercury Steam hat das zweite Entwicklertagebuch für Raiders of the Broken Planet veröffentlicht, das sich mit der Hintergrundgeschichte des asymmetrischen 4-gegen-1 Multiplayer-Shooters beschäftigt. Momentan als geschlossene Betaversion verfügbar, nutzt Raiders of the Broken Planet einen übergreifenden Science-Fiction-Ansatz, der Comic-Charaktere mit einer Geschichte über den Kampf verschiedener Fraktionen um eine sagenumwobene Energiequelle verbindet.

Darum geht es:

Auf einem der Saturnmonde entdeckt ein wissenschaftliches Expeditionsteam die Überreste eines vor Millionen von Jahren gestrandeten Raumschiffs. Die Forscher betreten die Ruinen und entdecken Aleph, eine unglaubliche Energiequelle, die interstellare Reisen ermöglicht. Getrieben von eigenen Interessen und ihrer Habgier entsendet die Organisation eine Gruppe paramilitärischer Fraktionen auf den zerrütteten Planeten. Bei ihrer Ankunft wird die Technologie der Paramilitärs zerstört und die Fraktionen beginnen einen Kampf um die Vorherrschaft, das Aleph und der Technologie der Außerirdischen, mit deren Hilfe sie zurück zur Erde gelangen können.

Darüber hinaus gibt das Entwicklertagebuch neben der Rolle des Widersachers innerhalb der Geschichte einen vertieften Einblick, wie der allgemeine Abenteueraspekt des Spiels durch die counter-operative Spielweise noch stärker hervorgehoben wird.

Dev-Diary: