Raiders of the Broken Planet – Dev-Diary veröffentlicht

MercurySteam hat das erste Entwicklertagebuch für Raiders of the Broken Planet veröffentlicht, das sich mit der Rolle des Widersachers beschäftigt, einem der zentralen Elemente des asymmetrischen 4-gegen-1 Multiplayer-Shooters.

Während des kooperativen Spiels laufen die Spieler Gefahr, dass sich ein Widersacher in ihr Spiel einschleicht, um zu verhindern, dass sie ihr Ziel erreichen. Der Widersacher kann jeden Charakter der Raiders-Spielerliste wählen und kann genau nachvollziehen, welche Charaktere das Raiders-Team auswählt. So erhält der Widersacher die Möglichkeit, sich einen Charakter auszusuchen, dessen Stärken und Schwächen genau auf seine Gegner abgestimmt sind. In Verbindung mit wechselnden Zielen, der komplexen Gegner-KI und dynamischen Charakteren ist der Widersacher ein weiteres Element, das ein spannendes Spiel mit ungewissem Ausgang garantiert, in dem beide Seiten alles unternehmen, um zu gewinnen.

Entwicklertagebuch:

Neuer Charakter – Lycus Dion

MercurySteam hat darüber hinaus den nächsten Charakter aus Raiders of the Broken Planet vorgestellt, den mysteriösen Lycus Dion, einen bedrohlichen und verwirrten Söldner – eine unbändige Macht, die nicht zu unterschätzen ist.

Bewaffnet mit einer Schrotflinte und einem kinetischen Schild ist Lycus hyperoffensiv und profitiert von der Angst, die er unter seinen Gegnern verbreitet. Er scheut sich nicht davor, sich im Nahkampf die Hände schmutzig zu machen—Lycus besticht auf kurzen Distanzen und ist ein wahrer Meister schonungsloser Angriffslust. Sein kinetischer Schild wird durch Bewegung aufgeladen und bringt diejenigen, die seinen Charakter wählen, dazu, hautnah dabei zu sein und ihr ungezähmtes Kampfpotenzial zu entfalten.

Lycus‘ Herkunft birgt viele Geheimnisse und es kursieren Gerüchte, dass er über mehrere Jahrhunderte hinweg in verschiedenen Kriegen gekämpft haben soll. Ist er ein Mythos, ein Geist oder sind all diese Geschichten über ihn am Ende doch irgendwie wahr? Niemand weiß es mit Sicherheit, doch seine Beteiligung am Krieg um den zerrütteten Planeten kann nur eines bedeuten: Chaos.