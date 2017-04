Quake Champions – Robochamp „Clutch“ stellt sich vor

Diese Woche stellt id Software und Bethesda einen nicht-menschlichen Champion vor: Clutch – er verbrachte die meiste Zeit seines Daseins als geistloser, fast unzerstörbarer Bergbauroboter mit dem Zertrümmern von Gestein und beschützte seine menschlichen Herren vor herabfallenden Felsbrocken. Als er jedoch über einige unerforschte Ruinen mit seltsamen Hieroglyphen stolperte, erhielt er die Macht, zu fliehen und seine Meister zu bestrafen und zwar als denkende Killermaschine.

Clutch stampft durch die Arenen und verbreitet unter seinen Gegnern Angst und Schrecken. Dabei beschützt er mit seiner aktiven Fähigkeit Barrier nahe Verbündete und sich selbst, während ihm seine passive Fähigkeit Still Defense die Oberhand über andere Champions verschafft. Clutch wurde gebaut, um selbst die schwersten Bergbaubedingungen problemlos zu überstehen und jeden noch so harten Felsbrocken zu zertrümmern. Er ist also durchaus in der Lage, Raketen abzulenken und die Träume anderer Champions zu zerschmettern.

Trailer:

Champion-Profil:

Clutch – Roboter

Startwerte:

Gesundheit: 150

Rüstung: 50

Geschwindigkeit: 320-360-400

Aktive Ability – Barrier: Ob Sie sich in Team-Spielen befinden oder im Deathmatch die eigene Haut retten wollen, Clutchs aktive Fähigkeit Barrier blockt für kurze Zeit gegnerische Angriffe. Dieses große Kraftfeld beschützte ursprünglich Organische und Minenausrüstung in den Tunneln der Bergwerke, in der Arena dient es nun als mächtige Verteidigung gegen andere Champions.

Passive Ability – Still Defense: So ein aggressiver, raketenverrückter Springteufel stürmt gerade auf Sie zu? Mit Still Defense, der passiven Fähigkeit von Clutch, können Sie einfach den Kopf einziehen und erleiden 20% weniger Schaden, wenn Sie gehen oder still stehen. Zusätzlich steigt Ihre Geschwindigkeit stetig an, wenn Sie vorwärts stürmen, ohne die Richtung zu wechseln. In den Minen praktisch, in den Arenen tödlich.