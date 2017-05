Quake Champions – Der Ranger im Detail

Vor zwei Jahrzehnten schritt ein einsamer Marine durch das Slipgate und geradewegs in einen Albtraum. Er schoss sich seinen Weg durch zahllose Schrecken frei und fand vier uralte Runen, die ihm halfen, die Abscheulichkeit mit Namen Shub-Niggurath zu vernichten. Ranger, der Protagonist des ersten Quake, ist zurück und bereit, in Quake Champions Chaos zu verbreiten.

Ranger ist eine Quake-Legende – wir reden hier von dem Mann, der sich durch die Dimension der Verdammten und das Reich der schwarzen Magie fraggte. Seither ist er in diesen Reichen gefangen und trat sogar in den blutigen Hallen von Quake III Arena an.

In Quake Champions durchwühlt Ranger seine blutigen Erinnerungsstücke und zieht mit der Dire Orb in den Kampf, die er am Ende von Quake aus den dampfenden Innereien von Shub-Niggurath zog. Mit dieser kann er sich durch die Arenen teleportieren und unvorsichtige Gegner telefraggen. Rangers passive Fähigkeit „Son of a Gun“ verringert den Schaden durch seine eigene Waffe um 25%, wodurch er beim Rocket Jump weniger verwundet wird und ihn so auch für fiese Nahkampfangriffe einsetzen kann.

Trailer:

Champion-Profil: Ranger – Slipgate-Marine:

Startwerte: