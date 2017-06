Quake Champions – B.J. Blazkowicz von Wolfenstein im Fokus

Das Leben von B.J. Blazkowicz war alles andere als leicht. Eine bewegte Vergangenheit, eine blutige Laufbahn als Soldat, und dann auch noch das: Jahrelang war B.J. in den Traumlanden gefangen und gezwungen, gegen andere Champions aus der Wachwelt zu kämpfen. Nein, der gute alte Terror-Billy wurde vom Schicksal wirklich nicht verwöhnt – aber in Quake Champions kann er all die Fähigkeiten gut gebrauchen, die er sich über die Jahre angeeignet hat. B.J.s Quake Champions-Debüt wurde am Sonntag beim E3 2017-Showcase enthüllt, jetzt gibt es weitere Infos.

Aktive Fähigkeit – Dual Wielding

Da er schon in der Wachwelt als beidhändiger Kämpfer glänzte, kann B.J. zwei beliebige Waffen gleichzeitig benutzen. Wird diese aktive Fähigkeit ausgelöst, ist er doppelt so tödlich.

Passive Fähigkeit – Regeneration

Gegen ein bisschen automatische Heilung hätte doch niemand etwas einzuwenden. Wenn B.J. keinen Schaden erleidet, kann er die Gesundheit innerhalb eines 25-TP-Blocks regenerieren. Haltet euch für drei Sekunden aus dem Kampfgeschehen raus und ein kleiner Anteil seiner Gesundheit kehrt zurück. Gar nicht schlecht für einen alten Soldaten.

Trailer: