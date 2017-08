Q.U.B.E 2 erscheint Anfang 2018 für PC und Konsolen

Der Spieleentwickler Toxic Games kündigte an, dass Q.U.B.E. 2 Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC freigegeben wird. Q.U.B.E. 2 wird gleichzeitig für alle Plattformen erscheinen und ist die Fortsetzung des mehrfach prämierten Rätselspiels in der Ich-Perspektive.

Das sagt der Entwickler:

“Q.U.B.E. 2 ist für Toxic Games ein riesiger Schritt nach vorn. Wir haben in diesem zweiten Anlauf versucht, alles was schon bei Q.U.B.E.: Director’s Cut gut war zu nutzen und darauf weiterzubauen,” sagt Dan Da Rocha, der Geschäftsführer von Toxic Games. “Außerdem wollen wir eine atemberaubende audiovisuelle Erfahrung, ein komplexes neues Gameplay und eine fesselnde Geschichte bieten. Q.U.B.E. 2 soll ein komplettes Paket sein, ein auf einer Geschichte gründendes Rätselspiel mit hohem Produktionswert mit dem ganzen Einfallsreichtum, das ein nur unabhängiges Studio bieten kann.“

Darum geht es:

In Q.U.B.E. 2 schlüpfen wir in die Rolle von Amelia Cross, eine britische Archäologin, die auf einem ungewöhnlichen außerirdischen Planeten aufwacht. Mit Hilfe einer weiteren Überlebenden, Emma, wird sie mit den herausfordernden Rätseln des Q.U.B.E., einer bewussten monolithischen Struktur im Herzen des Spiels, konfrontiert.

Das Q.U.B.E. nutzt außerirdische Technologie, dank welcher es in der Lage ist, eine endlose Anzahl von Rätseln in einer sich ändernden Umgebung zu erschaffen. Amelia wird dieser außerirdischen Struktur gegenübertreten müssen, um einen Weg nach Hause finden zu können. Q.U.B.E. 2 ist eine Kombination aus anregender Handlung, eindrucksvollem Sounddesign, Musik vom für BAFTA nominierten Komponisten David Housden, Charaktere mit eigener Stimme und wunderschöner von Unreal Engine 4 angetriebener Graphik.

Teaser:

Q.U.B.E. 2 wird Anfang 2018 für PC über Steam und Windows 10 Store, für PlayStation 4 über PlayStation Store, für Xbox One über Xbox Store eingeführt.