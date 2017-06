Pure Farming 2018 mit E3 2017 Gameplay-Trailer angekündigt

Techland Publishing hat Pure Farming 2018 enthüllt, einen neuen Landwirtschaftssimulator für PC, PS4 und XBox One. Der Titel, der Anfang 2018 erscheinen soll, wurde von Ice Flames entwickelt und soll die Spieler auf grünere Weiden führen, reife Features bieten sowie offizielle Lizenzen und einzigartiges Saatgut für den Anbau beinhalten.

Die lizenzierten Fahrzeuge in Pure Farming 2018 wurden realistisch modelliert. Die Maschinen sind auf die jeweiligen Anbaugebiete spezialisiert und stammen von bekannten Herstellern wie McCormick, Zetor, Landini und Mitsubishi. Zu den Anbauregionen zählen beispielsweise Nordamerika, Italien, Japan und Kolumbien. In jeder Region gibt es Saatgut, wie Oliven, Reis und Nutzhanf, das nur dort angebaut werden kann. Pure Farming 2018 soll der Landwirtschaftssimulator mit der bislang größten Bandbreite an unterschiedlichen Aktivitäten des Genres.

Das sagt der Entwickler:

„Wir haben die vergangenen Monate hart an unserem Spiel gearbeitet – wir haben auf unsere Fans gehört, auf die Spieler von Landwirtschaftssimulationen und die Landwirtschafts-Community, und sie haben uns unschätzbar wertvolle Ratschläge gegeben,“ sagte Tomasz Gawlikowski, International PR & Marketing Director für Pure Farming 2018. „Wir haben mitgeschrieben, viel gelernt und haben noch weitere große Marken ins Boot geholt. Wir haben uns dazu entschlossen, die beste verfügbare Landwirtschaftsimulation gleichzeitig für PC und die Konsolen zu veröffentlichen.“

E3 2017-Trailer:

Pure Farming 2018 wird vom 13. bis 15. Juni auf der E3 2017 in Los Angeles gezeigt.