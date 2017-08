Pure Farming 2018 erscheint am 13. März

Techland Publishing kündigt das weltweite Erscheinen des Landwirtschafts-Simulators Pure Farming 2018 für den 13. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One an.

Spieler können den Titel in Kürze für PC, Xbox One und PlayStation 4 vorbestellen. In Deutschland erscheint das Produkt in einer Day-1-Edition, die eine neue Karte – Bayern – beinhaltet. Diese Deutschlandkarte ermöglicht den Anbau von Raps und die Schafzucht.

Zusätzlich zu exklusiven lizensierten Maschinen von führenden Herstellern wie Lindner und Gomselmash, welche bei ausgewählten Händlern verfügbar sind, werden auf Techlands neuer digitaler Plattform Gemly zwei spezielle Vorbestellerboni angeboten: der JCB Radlader 435S und ein neues Erntegut, Orangen, die auf der Montana-Karte angebaut werden können. Mehr Informationen zu den Vorbestellerboni, inklusive der teilnehmenden Händler, sind auf der offiziellen Homepage erhältlich.

Zudem hat Techland Publishing die Pure Farming 2018: Digital Deluxe Edition zusammengestellt. Diese enthält drei exklusive Maschinen lizensiert von Lindner, Gomselmash, und Landini, die Deutschland-Karte sowie ein spezielles Kleidungspaket, das vier Outfits für den In-Game-Charakter bietet.

gamescom-Trailer:

Pure Farming 2018 ist auf der gamescom 2017 erstmalig vom 23. bis 26. August am Techland-Stand in Halle 8.1 anspielbar.