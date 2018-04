PUBG – Änderungen an der Savage-Map angekündigt

Die nächste Testrunde der neuen Map Codename: Savage für PUBG soll bereits in Kürze anlaufen und so einige Änderungen mit sich bringen. So gibt es ab sofort drei neue Bereiche auf der Karte: Banyan Grove und Abandoned Quarry im Zentrum der Insel sowie das Dock im Südosten.

Darüber hinaus wird man das Terrain des Gebietes anpassen um so den Spielfluss grundlegend zu verbessern. So wurden Türen optisch deutlicher hervorgehoben, Objekte an Brücken anders platziert und das Land ist nun leichter vom Fluss aus erreichbar. Zusätzlich hat man die rote Zone weiter verkleinert und auch deren Dauer deutlich verkürzt. Ein dynamischer Wetterwechsel hält ebenfalls Einzug.

Bis zur Veröffentlichung der neuen Karte sollen noch einige Monate ins Land ziehen. Weitere kurze Testphasen sind bis dahin in Planung.