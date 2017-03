PS4 – Playstation Now bringt uns die Spiele bald auch auf den Windows-PC

Soeben hat Sony, mit einem Blogbeitrag, angekündigt, dass man den Dienst Playstation Now mit einem coolen neuen Element ausbauen wird. Durch den Dienst, welcher leider noch nicht in Deutschland verfügbar ist, soll man demnächst Spiele auf der PS4 streamen können. Das ganze soll in den nächsten Wochen mit einer Testphase ausprobiert werden. Um daran teilzunehmen benötigt man eine Einladung.

Playstation Now wird immer weiter ausgebaut

Über Playstation Now soll man später dann, ohne eine Preisänderung, alle angebotenen PS4- und PS3-Titel spielen können. Das Ganze soll erstmals auch auf Windows-PCs funktionieren. Ähnlich wie beim Xbox-Dienst. So wird es den Spielern auch möglich sein, ein Spiel auf dem PC zu starten und, dank der Cloud-Nutzung, auf der PS4 fortzusetzen.

Mit dem Streaming-Dienst will man sich in Zukunft hauptsächlich auf die PS4 und den PC konzentrieren, deshalb wurde auch erst vor kurzem die Unterstützung für die PS3, die PS Vita und viele Fernsehgeräte gestrichen. Durch die Fokussierung auf zwei Plattformen, will man den Dienst weiter ausbauen und weiter an der Qualität schrauben.

Wann der Streaming-Dienst Playstation Now endlich auch in Deutschland für den PC verfügbar sein wird, ist leider immer noch nicht klar. Wir halten euch aber auf dem Laufenden sobald es Infos darüber gibt.