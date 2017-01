PS4: „große Anzahl noch unangekündigter Spiele“

Die bisher für 2017 angekündigten Spiele für die PS4 klingen mehr als nur vielversprechend. Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, Mass Effect Andromeda, Prey, Spider-Man – um nur ein paar zu nennen – sind alles potenzielle Hits, die für dieses Jahr angekündigt sind. Außerdem stehen Spiele wie The Last Of Us 2, God Of War und Gran Turismo Sport noch ohne konkreten Release-Zeitraum da.

Noch mehr PS4-Titel

Doch laut Sony Worldwide Studiso-Präsident, Shuhei Yoshida, ist das noch lange nicht alles. Auf eine Frage von Dengeki Playstation antwortete er: „Wir arbeiten an einer groden Anzahl an noch unangekündigten Spielen. Freut euch auf die Ankündigungen.“. Mehr Informationen gab er leider nicht preis. Wir rechnen aber frühstens mit neuen Ankündigungen auf der diesjährigen E3 und sind mehr als nur gespannt welche PS4-Titel uns noch bevorstehen dieses Jahr.

Wir halten euch natürlich mit allem auf dem Laufenden. Sollte es eine neue Ankündigung geben, erfahrt ihr zuerst hier davon.