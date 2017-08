PS Plus – Spiele für September geleakt?

Inzwischen ist es zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, dass sowohl Microsoft als auch Sony monatlich diverse Spiele an die Spieler „verschenken“. Natürlich nur an die Abonnenten ihrer Online-Services PS Plus und Xbox Live. Und es ist, leider, ebenso zur Gewohnheit geworden, dass sich die Spieler immer wieder über die angebotenen Spiele beschweren. Meist natürlich, weil die jeweilige Konkurrenz die „besseren“ Titel aufbietet.

So gelten die Angebote für PS Plus-Abonnenten, in der Regel, als „schwächer“, als die für Xbox Live-Anhänger. Sony hat sich außerdem erst kürzlich wieder ein bisschen unbeliebt gemacht, als sie bekanntgegeben haben, dass sie die Preise ihres Services deutlich anheben werden. Auch der Playstation Now-Dienst wurde, unter anderem aufgrund des Preises, nicht nur positiv aufgenommen. Bei den ersten, geleakten Spielen für den September, bekommt man ein wenig das Gefühl, dass sie wieder etwas Gut machen wollen.

Ist das ein Teil der kostenlosen PS Plus-Spiele?

Bereits im August war das Angebot mit Spielen wie Just Cause 3 und Assassin’s Creed: Freedom Cry recht gut aufgestellt. Im September will man den Aufwärtstrend wohl aufrecht behalten, dass lassen zumindest die ersten Leaks vermuten. Ein Facebook-Post von Sony hat, möglicherweise, bereits die ersten zwei Titel für den September durchsickern lassen. Demnach können sich Abonnenten auf inFamous: Second Son, Teil drei der Superhelden-Open-World-Reihe, und auf das Jump ’n‘ Run Child of Light freuen. Beide Spiele stehen dabei sehr im Kontrast zueinander. Während Second Son sehr grell, actiongeladen und wild ist, ist Child of Light sehr ruhig gehalten und kommt mit einer schönen Atmosphäre daher. Bislang steht eine offizielle Bestätigung der beiden Spiele jedoch noch aus. Wahrscheinlich folgt jene Bestätigung auch erst in den nächsten Tagen.

Wer sich noch die Spiele für den August ergattern will hat jetzt noch bis zum 5. September dafür Zeit. Wer also Lust auf Just Cause 3, Assassin’s Creed: Freedom Cry und andere PS3-Spiele hat, der sollte die Titel schnell zu seiner Bibliothek hinzufügen. Was haltet ihr von den bisher geleakten Spielen im? Stellt euch das zufrieden? Oder lässt euch das LineUp, bislang, eher kalt? Lasst es uns wissen.