Project Cars 2 – Neue Videoserie „Built By Drivers“ gestartet

Bandai Namco und Slightly Mad Studios haben die erste Episode der sechsteiligen Filmreihe „Built By Drivers“ veröffentlicht. Diese sechs neuen Filme werden über den gesamten Frühling und Sommer 2017 hinweg veröffentlicht, bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und offenbaren, wie weltberühmte Renn- und Testfahrer zur Entwicklung der In-Game-Steuerung und des Fahrgefühls der Fahrzeuge in Project CARS 2 beigetragen haben.

Patrick Long, Chris Goodwin, Tommy Milner und Vaughn Gittin Jr. sind nur einige der Rennlegenden und Testfahrer, die in einer sechsteiligen Filmreihe zu sehen sein werden. Jeder einzelne Streifen wird veranschaulichen, inwiefern das Konzept „Built by Drivers“ – von Fahrern entwickelt – zur Entwicklung eines jeden Fahrzeugs in der Project CARS-Franchise beigetragen hat.

Das sagt der Entwickler:

„Phase eins bei der Entwicklung unserer Rennspiele sieht vor, die Fahrzeuge bis zur letzten Schraube zu zerlegen und ihre einzigartigen Bauweisen in unser hochmodernes Physikmodell zu integrieren“, sagte Stephen Viljoen, Game Director bei Project CARS. „Letztlich stimmen zwar die „blanken Zahlen“, doch Fahrgefühl und Balance des Fahrzeugs – sprich eben die Aspekte, die einem Auto erst Leben einhauchen – können schlussendlich nur von echten Fahrern beurteilt werden. Fahrern, die ihre gesamte Karriere mit eben diesen Fahrzeugen verbracht und sie an ihre absoluten Grenzen gebracht haben. Wir pflegen keine Beziehungen mit Fahrern, um sie als ‚Markenbotschafter‘ voranzuschicken – stattdessen berufen wir uns auf ihr Wissen und ihre Erfahrungen, um ein authentisches In-Game-Fahrgefühl bieten zu können. Mit unserer ‚Built by Drivers‘-Philosophie stellen wir eben diese Authentizität sicher.“

Video: