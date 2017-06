Project Cars 2 erscheint am 22. September

Slightly Mad Studios und Bandai Namco haben bekanntgegeben, dass Project CARS 2 weltweit am 22. September 2017 veröffentlicht wird. Gleichzeitig verkünden beide Entwickler, dass das am meisten erwartete Rennspiel des Jahres am E3-Stand von Bandai Namco spielbar ist. Bei dieser öffentlichen Vorführung kommt nicht nur die Mehrklassen-Action voll zur Geltung, auch die neue Handhabung sowie die aufpolierte Gamepad-Steuerung

werden eindrucksvoll demonstriert. Im neuen E3-Trailer wird zudem die neue „Sandbox“-Struktur des überarbeiteten Karrieremodus vorgestellt.

Mehrklassen-Action

Die Leidenschaft für Motorsport wird in dem von den Fans gewünschten Mehrklassen-Rennen verkörpert. Dieses erlaubt es den Fahrern, in mehreren

Fahrzeugklassen gegeneinander anzutreten, welche den weltweit bekanntesten Langstrecken-Rennen der Vergangenheit und Gegenwart nachempfunden sind. Egal ob es sich um Autos mit Kultstatus aus dem goldenen Zeitalter, moderne Prototypen oder Fahrzeuge der Gruppe GT3 handelt, alle Fahrzeugklassen können jetzt zusammen in einem Einzelrennen oder in einer Meisterschaft gegeneinander antreten. Project CARS 2 berechnet hierbei nicht nur die aktuelle Position des Fahrers, sondern auch die für die einzelnen Klassen.

Den ganzen Nervenkitzel des Motorsports einzufangen bedeutet, dass Fahrer in jedem beliebigen Fahrzeug und zu jeder Zeit gegen andere Fahrer in derselben oder aber auch anderen Klassen antreten können. Fühle das Adrenalin, wenn du dich in deinem Prototyp auf der kalten Rennstrecke von Le Mans immer schneller einem Auto der GT-Klasse näherst. An einem nassen Tag auf dem Nürburgring überfliegen deine Augen hastig die Seitenspiegel, als ein Porsche 911 GT3 R aus dem Nebel an dir vorbeischießt und dich in deinem Renault Clio hinter dir lässt, als würdest du parken. Das ist der Motorsport in Project CARS 2.

Karrieremodus

Der Trailer zeigt die offene Struktur der Project CARS-Franchise. Der E3-Trailer präsentiert dabei die „Sandbox“-Struktur des Karrieremodus, welcher den Fahrern erlaubt, ihre Motorsportträume in jede Richtung zu verwirklichen. Fahrer können ihre Karriere in den Einsteigerserien wie Karts beginnen und sich bis in die Spitzenränge hocharbeiten, wo die renommiertesten Automarken der Welt auf sie warten. Spieler können in jeder Motorsport-Disziplin beginnen, um in einer oder mehreren Saisons um die Meisterschaft zu kämpfen. Zur Auswahl stehen neun unterschiedliche Disziplinen.

Verbesserte Handhabung

Project CARS 2 bietet unvergleichliche Rennerfahrung für Spieler jeden Niveaus. Eine Top-Grafik, präzise Fahrphysik, überarbeitete und einsteigerfreundliche

Gamepad-Steuerung, verbesserte Reifenphysik, welche dem Fahrer genauere Kontrolle gibt, sowie eine erneuerte und realistischere KI sollen Project CARS 2

zu einer der ausgereiftesten und technisch fortschrittlichsten Rennsimulationen auf diesem Planeten machen.

E3 2017-Trailer: