Probiere Splatoon 2 kostenlos beim Global Testfire aus!

Es ist endlich soweit! Das kostenlose Demo-Event Splatoon 2 Global Testfire beginnt am Freitag, dem 24. März, auf Nintendo Switch und bietet am Wochenende sechs jeweils einstündige Spielrunden. Während des Global Testfire kannst du online auf den Karten „Molluskelbude“ und „Korallenviertel“ an Revierkämpfen 4-gegen-4 teilnehmen. Außerdem kannst du vier neue Waffen ausprobieren: den Klecks-Doppler und überarbeitete Versionen des Klecksers, des Klecksrollers und des Klecks-Konzentrators.

Bereite dich jetzt schon vor, indem du dir die notwendige Software aus dem Nintendo eShop oder über die offizielle Nintendo-Webseite herunterädst.

Testfire jetzt herunterladen

Global Testfire – Das ProgrammBeweise dich im Revierkampf in den sechs einstündigen Spielrunden am Wochenende. Du kannst nur zu den angegebenen Zeiten spielen – und vergiss dabei nicht, dass am Samstagmorgen die Uhren umgestellt werden!