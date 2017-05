Prey – Launch-Trailer veröffentlicht

Mit der Veröffentlichung des offiziellen Launch-Trailers zu Prey wird die heiße Phase der Vorfreude zum Release des Spiels am 05. Mai eingeleitet. Schlüpfen Sie in Ihre TranStar-Uniform und kämpfen Sie gegen die Invasion

In Prey erwachen Sie an Bord der Raumstation Talos I und finden sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Talos I wurde von Aliens überrannt und nur Sie können die Typhon aufhalten, die drohen, die Menschheit zu vernichten. Als Morgan Yu stehen Ihnen im Kampf gegen den Alien-Befall nur die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie auf der Station finden, sowie Ihr Verstand, Ihre Waffen und bewusstseinsverändernden Fähigkeiten. Es liegt also nun an Ihnen, die Geheimnisse der Talos I zu enthüllen und die Welt vor den Typhon zu beschützen.

Sie können es nicht erwarten, Ihre Fähigkeiten gegen die Typhon auf die Probe zu stellen? Die erste Stunde von Prey ist auf PlayStation 4 und Xbox One kostenlos spielbar. In der Prey-Demo: Die erste Stunde übernehmen Sie die Rolle von Morgan Yu, leitender Forscher an Bord der Talos I, einer luxuriösen, aber scheinbar verlassenen Forschungseinrichtung im Weltraum. Was als aufregender erster Arbeitstag beginnt, nimmt jedoch schnell eine beunruhigende Wendung. Aliens haben die Station überrannt und machen nun Jagd auf die Überlebenden… und auf Sie. Erreichen die Aliens die Erde, bedeutet das das Ende der Menschheit.

Prey ist das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Actionspiel in First-Person-Perspektive von Arkane Studios – den Köpfen hinter der preisgekrönten Dishonored-Reihe. Das Spiel erscheint am Freitag, den 5. Mai 2017 weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Auf prey.bethesda.net finden Sie weitere Informationen, um sich auf die Invasion vorzubereiten.