Prey – Erste Hinweise auf Fortsetzung oder Erweiterung aufgetaucht

Der Release des Action-Reboots Prey liegt nun bereits eine viele Monate zurück, nichtsdestotrotz gibt Entwickler Arkane Studios nun erste Hinweise dazu wie es mit dem Franchise weitergehen wird. So veröffentlichte der Entwickler ein Foto via Twitter, dass zahlreiche Mitarbeiter der Spieleschmiede zeigt, die scheinbar eine Botschaft zu vermitteln haben. Besonders interessant ist dabei das Datum: der 10. Juni 2018. Dieses erscheint nicht nur auf der Tafel im Hintergrund, eine Mitarbeiterin hält ebenfalls einen Kalender hoch, der das Datum markiert. Bekannt ist bislang, dass an diesem Tag die E3 Pressekonferenz von Bethesda stattfindet wird. Die Ankündigung eines Sequels oder DLC’s im Rahmen dieser bleibt also sehr wahrscheinlich.

Das Foto lässt zudem einen Blick auf ein mögliches Setting zu. Demnach hängt im Hintergrund ebenfalls ein Poster des Mondes. Bereits im Vorfeld gab es Gerüchte darüber, dass Prey eine Erweiterung spendiert bekommt, die auf der Mondoberfläche spielt.