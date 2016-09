Potzblitz Gewinnspiel – Pac-Man Championship Edition 2 für Xbox One

Potzblitz…da ist bei uns in der Redaktion ein Xbox One Key für Pac-Man Championship Edition 2 eingetrudelt. Da wir das Spiel gerade bei uns im Test hatten hauen wir diesen gerne an euch raus. Da es sich bei diesem Gewinnspiel aber um ein Potzblitz Gewinnspiel handelt habt ihr diese Möglichkeit nur bis morgen Abend (Donnerstag) um 23:59 Uhr. Und das Mitmachen ist ganz einfach. Schreibt in den Kommentaren warum ihr gerade Pac-Man haben wollt und schon landet ihr im Lostopf wir drücken euch die Daumen.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag